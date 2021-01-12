12 gündür kayıptı! Sevindiren haber geldi 0:00 / 0:00

DHA

Elif Keskin, 31 Aralık yılbaşı akşamı Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

DHA'nın haberine göre, ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Keskin, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Elif Keskin, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Anne Nigar Keskin, dün yaptığı açıklamada kızının sabah erken saatlerde evden çıktığını belirterek, "Neden dolayı gittiğini bilmiyorum. Çünkü biz uyuyorduk o çıkıp gittiğinde. Muhtemelen gece sosyal medyadan biriyle konuştu gitti. Çünkü üstünde telefonu, parası, hiçbir şeyi yok. Sadece çantasını almış, kıyafet falan hiçbir şey almamış. Gidecek insan önceden hazırlık yapar, kıyafet falan alır. Benim kızım hiçbir şeyini almamış, çantasını almış çıkmış. Kızımdan hiçbir haber yok 11 gündür. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.