        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 14 il merkezli operasyon: 202 kişi yakalandı

        14 il merkezli operasyon: 202 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 04.01.2026 - 12:14
        14 il merkezli operasyon: 202 kişi yakalandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, 14 il merkezli yapılan operasyonlarla ilgili şunları kaydetti:

        "14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik. 202 şüpheliyi yakaladık. 4 adet kaçak Silah İmalathanesini deşifre ettik.

        Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik.

        Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya’da operasyonlar düzenledik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

