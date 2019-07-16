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HaberlerGündemSon dakika! 15 Temmuz'da köprüde 34 kişiyi şehit edenlerin cezası onandı - Haberler

Son dakika! 15 Temmuz'da köprüde 34 kişiyi şehit edenlerin cezası onandı

AA

Son dakika... İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 99 kişinin mahkumiyet kararı ile 1 asteğmen ve 43 erin beraat kararını onadı.

15 temmuz köprü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf),Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin sanıklara verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Temmuz 2018'de karara bağlanan 143 sanıklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği çeşitli hapis cezaları ile 44 sanık hakkında verdiği beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, hapis cezalarına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebini de reddederek, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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