15 terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Habertürk Giriş: 27.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:15 facebook

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