15 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.