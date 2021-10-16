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Son dakika: 16 Ekim koronavirüs vaka sayısı kaç? 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor...

16 Ekim güncel koronavirüs tablosu araştırılıyor. Vaka sayılarındaki hızlı artış üniversitelerin de yüz yüze eğitime başlamasıyla merak edilmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs alanında yaşanan gelişmelerin kaydedildiği güncel koronavirüs tablosunu her akşam paylaşıyor. 16 Ekim korona vaka sayısı ne? 16 Ekim güncel koronavirüs tablosu açıklanıyor...

Son dakika: 16 Ekim koronavirüs vaka sayısı kaç? 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı yeniden 30 bine geriledi. İşte merak edilenler...

16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

16 Ekim Cuma güncel vaka ve vefat sayıları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ?

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,29 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

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