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SON DAKİKA: 18 Kasım Süper Loto sonuçları nedir? Süper Loto'da şanslı numaralar ne? MPİ sonuç sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından Noter huzurunda düzenlenen Süer Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. 18 Kasım 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları araştırılıyor. Şans oyunu tutkunları Süper Loto'da şanslı numaraları merak ediyor. 18 Kasım 2021 Süper Loto şanslı numaraları nedir? Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

SON DAKİKA: 18 Kasım Süper Loto sonuçları nedir? Süper Loto'da şanslı numaralar ne? MPİ sonuç sorgula

Milli Piyango İdaresi 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta salı, perşembe ve pazar günler çekilen Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 18 Kasım 2021 Süper Loto çekilişi sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...

18 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 9, 19, 20, 42, 54, 59

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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