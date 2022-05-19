İlk tören Samsun'da 0:00 / 0:00

AA

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun'da 103 yıl önce atılan kutlu adımın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 103 yıl önce başlayan yolculuğun nihai hedefinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak dünyaya örnek bir ülke durumuna getirmek olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Bu noktaya kadar gençlerimizin azim ve umut dolu yüreklerinden aldığımız güçle geldiğimiz gibi inşallah hedefimize de yine gençlerimizden aldığımız bu güçle ulaşacağız." dedi.

Kasapoğlu, etkinlikleri mayıs ayının tamamına yaydıklarına işaret ederek, "Amacımız ecdadımızın o gün verdikleri mücadeleyi ve kazandıkları zaferi gelecek kuşaklarımıza en güzel şekilde aktarabilmek. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Törene CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ile kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.