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Taş değil tarih... SON DAKİKA: 2 bin yıllık! Balıkesir'de ele geçirildi

2 bin yıllık! Balıkesir'de ele geçirildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Balıkesir polisi, Altıeylül ilçesinde yaptığı operasyonda bir şahsın evinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesinde B.B.'nin (25) evinde tarihi eser bulundurduğuna dair bilgi aldı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından KOM ekipleri, şüpheline evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu açıklanan Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar steli ele geçirildi. B.B. hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.