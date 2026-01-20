Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı | Son dakika haberleri

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kızın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, kazaya neden olan sürücünün 144 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:19
        Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 genç kızın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, kazaya neden olan sürücünün 144 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

        SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 01.45 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy Caddesi’nden Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

        ARAÇTA YOLCU OLAN 2 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Selahattin Y. (27) ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        144 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

        Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklada, sürücü Selahattin Y.’nin 144 promil alkollü olduğu bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

