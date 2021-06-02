2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU



TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 171 milyon 615 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 567 bine, iyileşenlerin sayısı 153 milyon 959 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 115 bini, Hindistan'da 28 milyon 212 bini, Brezilya'da 16 milyon 547 bini ve Fransa'da 5 milyon 667 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 940 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD ilaç firması Moderna, 18 yaş ve üzeri için geliştirdiği aşının nihai onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuracağını duyurdu.

Hindistan'da Kovid-19 geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz"a Gurugram kentinde yakalananların yüzde 85'inin diyabet hastası olduğu tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ, Kovid-19 teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüs varyantlarına yeni isimler verildiğini bildirdi.

Avrupa Birliğinin (AB),salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında bu yıl 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edeceği açıklandı.

AB, salgın nedeniyle Tunus, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya toplam 460 milyon avro makro finansal destek sağlandığını bildirdi.

İngiltere'de salgının başından bu yana ilk kez günlük ölüm rapor edilmedi.

Almanya'da salgındaki risk seviyesi yeni vakaların gerilemesiyle "çok yüksekten" "yükseğe" düşürüldü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Japonya'da 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuların aşılanmasına başlandı.

Malezya'da son günlerde vaka sayılarında görülen yoğun artışı önlemek üzere tam karantina uygulaması başlatıldı.

Peru'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısını belirlemek amacıyla görevlendirilen ve bilim adamlarından oluşan çalışma grubunun devlet başkanlığına sunduğu raporda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 3 kat fazla olduğu belirtildi.

Avustralya'da mahkeme, federal hükümetin salgın önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat yasağını onayladı.