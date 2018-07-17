FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 2 yıl süren Olağanüstü Hal dönemi sona eriyor. Habertürk, 2 yıl süren Olağanüstü Hal dönemi ve yargılama süreçlerinin bilançosunu açıklıyor. Fevzi Çakır'ın derlediği bilgilere göre darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen OHAL kapsamında bugüne kadar yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname ile 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dermek de kapatıldı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Halen 100 bin 661 soruşturma, 48 bin 390 ise dava bulunuyor. FETÖ’den cezaevlerinde bulunanların sayısı ise 33 bin 308. Ülke genelinde açılan 289 darbe davasından 187’si karara bağlanırken, şu ana kadar 62’si general 2 bin 263 asker darbe suçundan mahkum edildi.

FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Örgüt, yarım asra yakın son derece gizlilik içerisinde milletin göz bebeği TSK içerisine yerleştirdiği mensuplarını 15 Temmuz’da hain bir girişimi için harekete geçirdi. İhanet girişimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından sokağa çıkan milyonların şanlı direnişi sayesinde püskürtüldü. Yargı başta olmak üzere devletin tüm kritik birimleri FETÖ’nün devlet içerisine sızmış mensuplarının temizlenmesini için hızlı adımlar atmaya başladı.

125 BİN İHRAÇ Darbe girişiminin ardından 21 Temmuz’da OHAL ilan edildi. İki yılda çıkarılan 32 KHK ile yıllarca devlet kurumlarına sızan FETÖ mensupları ihraç edildi. KHK’larla bugüne kadar 125 bin 800 kamu görevlisinin işine son verildi. Çok sayıda dernek, vakıf ve yayın kuruluşu kapatılırken, FETÖ ile irtibatı tespit edilen çok sayıda emniyet ve TSK mensubunun da rütbeleri söküldü.

EN FAZLA İHRAÇ EMNİYETTE

15 Temmuz sonrası en fazla ihraç ise jandarma ve emniyet dahil İçişleri Bakanlığı’nda yaşandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli toplam 41 bin 797 kişi ihraç edildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nda 34 bin 393, TSK’da 14 bin 633, yargıda 4 bin 836 kişi (hakim-savcı) meslekten çıkarıldı. Bu arada, ihraç edilenlerden yaklaşık 5 bini yayınlanan KHK’larla, bin 750’si de OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararıyla görevlerine iade edildi.

BAKANLARA ÜÇ YIL 'PATRON' YETKİSİ

33 BİN 308 TUTUKLU

FETÖ üyeliği ve FETÖ yöneticiliği suçundan toplam 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu suçlardan halen 100 bin 661 soruşturma dosyası, 48 bin 390 dava dosyası bulunuyor. Bu dosyalar kapsamında 284 bin 488 şüpheli/sanık bulunuyor. 20 bin 770 şüpheli isim ise halen firari. Bu isimlerin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor. Tutuklu sayısı ise 33 bin 308.

Tutukluların mesleklere göre dağılımı şöyle: 705 hakim-savcı, 78 Yargıtay üyesi, 26 Danıştay Üyesi, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 51 Mülki İdare Amiri, 6 bin 954 asker, 5 bin 130 emniyet personeli, 6 bin 587 öğretmen, 317 avukat, 398 doktor.

FETÖ üyeliği ve FETÖ yöneticiliği suçundan davaların 53 bin 430’u sonuçlandırıldı. Bu davalarda yargılanan 34 bin 792 çeşitli miktarlarda cezalara mahkum edilirken, 12 bin 108 kişi ise beraat etti.

289 DARBE DAVASI Darbe girişiminin ardından kısıtlı imkanlara rağmen başlatılan soruşturmalar kapsamında açılan darbe davalarında da kısa zamanda uzun yol alındı. Ülke genelinde 289 fiili darbe davası açıldı. Bunlardan 56’sı, kalkışmanın en fazla hissedildiği Ankara’da, 53’ü ise İstanbul’da görülüyor. 289 darbe davasında da toplam 9 bin 690 kişi hakim karşısına çıktı.

67 GENERALE MAHKUMİYET

289 fiili darbe davasından 187’si sonuçlandı. Bu davalarda 67’si general, 2 bin 363 kişi çeşitli oranlarda hapis cezalarına mahkum edildi. Bu isimlerin bin 550’sine müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Yine aynı davalarda, 2 bin 5 kişiye beraat (900’ü er), 607 sanığa da ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Bu davalardan 7’si kesinleşirken, 6 dava Yargıtay aşamasında bulunuyor. Ayrıca ilk derece mahkemesinde sonuçlanan 72 dava Bölge Adliye Mahkemelerinde (istinaf) karara bağlanmayı bekliyor. İlk derece mahkemelerinde halen 102 darbe davası görülüyor. Bu davaların 4 bin 715 sanığı bulunuyor. Darbe yargılamalarında halen 2 bin 174 sanık tutuklu yargılanıyor.