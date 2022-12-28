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Haberler Gündem Çevre HAYVANLARDA ÇİP | Son dakika: 20 soruda hayvanlara çip! Çip bulamayanlar için beyanname imkanı
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20 soruda hayvanlara çip! Çip bulamayanlar için beyanname imkanı

Evcil hayvanlara çip taktırmak için son tarih olan 31 Aralık'a kısa süre kalırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hayvanlara çip taktırmak isteyenler için açıklama yapıldı. Bakanlık hayvan sahiplerinin en çok sorduğu 20 soruyu yanıtladı. Ev hayvanlarına mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde sürenin daralması, yoğunluk yaşanması gibi nedenlerle yaşanan sıkıntılar için de beyanname imkanı getirildi.

HAYVANLARDA ÇİP | Son dakika: 20 soruda hayvanlara çip! Çip bulamayanlar için beyanname imkanı
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HABERTURK.COM / AA

Evcil kedi, köpek ve gelincikler için dijital kimliklendirmede yaşanan yoğunluk nedeniyle "beyanname" kolaylığı getirildi. Evcil hayvan sahipleri, 31 Aralık'a kadar yetkili kurumlara beyanname verdikleri takdirde 2023'te cezai işlemden muaf tutularak hayvanlarına mikroçip taktırabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ev hayvanlarına mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde sürenin daralması, yoğunluk yaşanması gibi nedenlerle ortaya çıkan güçlüklerin aşılabilmesi için kolaylık sağlandı. Bu kapsamda, ev hayvanı sahipleri, yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan 6 aydan büyük hayvanlarının mikroçip ve kayıt işlemini tamamlayabilecek.

Beyannameler, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık'a kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek. Beyanname alındıktan sonra mikroçip takılması ve kayıt için süre kısıtlaması bulunmuyor.

BAKAN KİRİŞCİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlara çip takılması uygulamasında bir sorunun olmadığını, kimliklendirme işleminin Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinde yapıldığını bildirdi.

Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.

Kirişci, İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınakların yapılacağı yerlerinin hazır olduğu bilgisini vererek, istenildiği takdirde belediyeler ve Valilik koordinasyonunda bu yerlerin verilebileceğini kaydetti.

"Mikroçip bulunmadığı" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor." dedi.

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.

HAYVANLARA ÇİP TAKILMASI HAKKINDA 20 SORU VE CEVAP

Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 başlıkta sahipli hayvanların dijital kimliklendirilmesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşte o sorular ve yanıtları:

SORU: Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemleri için yasal süre ne zaman sona erecek?

CEVAP: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" gereği, ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. 6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecektir.

SORU: 6 aylıktan büyük ev hayvanları yılbaşına kadar kimliklendirilmezse ne olacak?

CEVAP: Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek. Cezalar, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlükleri tarafından uygulanacak. 6 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.

SORU: Mikroçip tedariki ya da sistemsel sorun nedeniyle ev hayvanını kayıt altına aldıramayanlara ceza uygulanır mı?

CEVAP: Ev hayvanı sahiplerinin 31.12.2022 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir. Hayvan sahipleri tarafından İl/İlçe Müdürlüklerimizin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de beyanname verilebilecektir.

SORU: Mikroçip nasıl uygulanıyor?

CEVAP: Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanmaktadır.

SORU: Mikroçip ne işe yarayacak?

CEVAP: Sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

SORU: Bugüne kadar kayıt altına alınan ev hayvanı sayısı nedir?

CEVAP: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2021'den bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 101 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

SORU: Mikroçip uygulamasıyla hangi bilgiler kayıt altına alınıyor?

CEVAP: Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydedilmektedir. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kaydedilebilmektedir.

SORU: Hayvanın pasaportu kaybolur ya da çalınırsa ne yapılacak?

CEVAP: Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebilmektedir.

SORU: 18 yaşından küçükler hayvan sahiplenebiliyor mu?

CEVAP: Ev hayvanı sahibi 16 yaşından gün almış, 18 yaşını doldurmamış ise veli/vasisi sorumlu olacak. Ev hayvanı sahipleri, hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak ve onları terk edemeyecekler.

SORU: Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanlar için süreç nasıl işleyecek?

CEVAP: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekmektedir. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecektir. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak "Sahiplendirme Belgesi" ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından PETVET'e (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) kaydedilebilecektir.

SORU: Sahipsiz hayvanlar veteriner hekimler tarafından tedavi edilebilecek mi?

CEVAP: Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

SORU: Kimliklendirilmeyen ev hayvanı nasıl tespit edilecek?

CEVAP: Mikroçip takılmayan hayvanların tespiti, el terminalleri (mikroçip okuyucular) vasıtasıyla yapılacak. Mikroçip bulunmadığı tespit edilen ev hayvanları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilecek, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.

SORU: Ev hayvanı kaybolanlar ne yapacak?

CEVAP: Ev hayvanlarının kaybolması halinde 7 gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmelidir. PETVET'te hayvanlar kayıp olarak işaretlenerek sistemi kullanan bütün kullanıcılar tarafından görülecek ve bulunduğunda hayvan sahibine ulaşılabilecek.

SORU: Bulunan ev hayvanı, sahibine nasıl ulaştırılacak?

CEVAP: Terk edilmiş ya da kaybolmuş ev hayvanının daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve hayvanını teslim alması için 72 saat süre tanınacak.

SORU: Sokakta ev hayvanı bulan kişi ne yapmalı?

CEVAP: Sokakta ev hayvanı bulan kişi en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak hayvanın kime ait olduğunun tespit edilmesi sağlanmalıdır.

SORU: Sokakta bulunan ev hayvanı sahiplenilmek istenmezse ne olacak?

CEVAP: Terk edilmiş ev hayvanı, bulan kişi tarafından sahiplenilmek istenmezse hayvan, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından havyan bakımevine götürülecek. Evcil hayvanlarını terk eden kişilere ise yeni yılla birlikte 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.

SORU: Ev hayvanı ölen kişi ne yapmalı?

CEVAP: Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekmektedir.

SORU: Sahip değişikliği nasıl yapılacak?

CEVAP: Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içerisinde hayvanın yeni sahibinin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekmektedir.

SORU: Ev hayvanı nakillerinde ve seyahatinde hangi belgeler istenecek?

CEVAP: Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması gerekmektedir. Ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde pasaportlarının bulundurulması zorunludur. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanacaktır.

SORU: Mikroçipin hayvanın sağlığı açısından bir zararı var mı?

CEVAP: Deri altı uygulanan mikroçip pasif radyo dalgaları ile çalışmakta olup sürekli aktif değildir. Herhangi bir mikroçip okuyucu ile radyo dalgası gönderildiğinde gönderilen radyo dalgasını yansıtarak çalışmakta olup, hayvana herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aynı yöntemle kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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