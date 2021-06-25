Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 477 olarak kayıtlarda yer aldı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 45 milyon 482 bin 327'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 767 bin 773, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 714 bin 554 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 482 bin 327'ye yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 920 bin 193, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 401 bin 828, toplam 8 milyon 322 bin 21, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 546 bin 184, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 234 bin 153, toplam 3 milyon 780 bin 337, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 53 bin 571, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 161, toplam 3 milyon 53 bin 732 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC" faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya devam edildi.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistem, güvenilirlik testlerini geçerek kullanılmaya başlandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kovid-19 salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihinin 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Candan Erçetin'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması, bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim." ifadesini kullandı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 2 milyar 750 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 180 milyon 111 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 901 bine, iyileşenlerin sayısı 164 milyon 863 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 435 bini, Hindistan'da 30 milyon 82 bini, Brezilya'da 18 milyon 56 bini ve Fransa'da 5 milyon 760 bini geçti.

Hindistan, Kovid-19'un Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin daha da gevşetilmesinin etkisiyle bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda hizmet sektöründe toparlanma ile 60,4 puana yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgında üçüncü dalganın kırılmasına rağmen halktan tedbirli davranmaya devam etmesini istedi.

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 70'i Kovid-19'a karşı aşılandı.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 135 Kovid-19 vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

İtalya'nın Serie A takımlarından SSC Napoli'de forma giyen 30 yaşındaki Kalidou Koulibaly, doğum günü vesilesiyle ülkesine tıbbı malzeme yardımında bulundu.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol yayımladığı terör raporunda, salgının PKK'nın Avrupa genelindeki propaganda, protesto, üye ve para toplama faaliyetlerini sekteye uğrattığını ortaya koydu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki vakaların son derece hızlı şekilde arttığını belirterek, "Geçen hafta vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 arttı. Böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında kesinlikle bir dizi önlem alınması gerekiyor." dedi.

Kolombiya Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, kullandıkları Çin aşısı Sinovac'ın etkinliğinin yüksek olduğunu, 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azaltılmasında olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

Malezya hükümeti, Kovid-19 aşısının adil dağılımı için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) başlattığı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) "tam bir fiyasko" olduğunu belirtti.

Avustralya’nın en büyük şehirlerinden Sydney’de vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar devreye sokuldu. Yeni Güney Galler eyaleti yetkilileri, aralık ayından bu yana vaka sayılarında en hızlı artışın yaşandığı şehirde, Orta ve Doğu Sydney sakinlerinin şehir dışına çıkışlarını yasakladı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması yönünde karar aldı.

Gana ve Ukrayna'da Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantı tespit edildi.

Pakistan’ın Çin’den satın aldığı 2 milyon doz Sinovac Kovid-19 aşısı daha ülkeye getirildi.