Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bu haftayı hareketli geçiren altın Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 450,16 liradan cumhuriyet altını ise 2.934,82 liradan işlem görüyor. İşte 20 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...