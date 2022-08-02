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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 28 milyon TL'lik haksız kazanç! Adana'da operasyon! - Adana haberleri
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28 milyon TL'lik haksız kazanç! Adana'da operasyon!

Adana'da tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

Son dakika: 28 milyon TL'lik haksız kazanç! Adana'da operasyon! - Adana haberleri
28 milyon TL'lik haksız kazanç! Adana'da operasyon!
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DHA

Son dakika haberine göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

105 KİŞİDEN 28 MİLYON TL ALDILAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan çalışmada merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde 105 farklı kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç sağlayan tefeci şebekesi deşifre edildi.

21 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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