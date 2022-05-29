ALTIN FİYATLARI 29 Mayıs Pazar yani bugün ne kadar, kaç TL? Hafta içinde yukarı yönlü seyirde ilerleyen altın fiyatları haftanın son iş gününü düşüşle kapattı. peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs çeyrek altın, gram altın Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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