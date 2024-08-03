Kamp ve karavan tutkunlarının da tercihi olan ilçede, İller Bankası’ndan alınan pay nedeniyle, turistlere hizmet verme noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirten Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, “Erdek'in kış nüfusu 33 bin. Yazın da 10 kat artıyor. Hemen hemen 300 ile 350 bin arasında nüfusumuz oluyor. Bu da bizim için bayağı sıkıntılar doğuruyor. Çünkü biz İller Bankası'ndan 33 bin nüfusa göre pay alıyoruz. Fakat şu anda 350 bin kişiye hizmet ediyoruz. Turizm beldelerine, yaz nüfusları ile kış nüfuslarını birleştirip, bölmeleri lazım. Payı da ona göre vermeleri lazım. Turizm bölgelerindeki belediyeler, gelen turiste hizmet açısından sıkıntı çekiyorlar” dedi.