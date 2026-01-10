Habertürk
        FETÖ operasyon: 34 ilde FETÖ'ye darbe: 77 şüpheli gözaltında | SON DAKİKA HABERİ

        34 ilde FETÖ'ye darbe: 77 şüpheli gözaltında!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 34 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:59
        34 ilde FETÖ'ye darbe: 77 şüpheli gözaltında!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozulduğuna dikkati çekti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

        Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

        Guendouzi'nin İtalya'daki son görüntüleri HT Spor'da!

        Fenerbahçe'nin anlaştığı Matteo Guendouzi, İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Guendouzi'nin İtalya'daki son görüntülerine HT Spor ulaştı

