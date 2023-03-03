35 yıl para biriktirip yaptırdığı evde sadece 5 ay oturabildiler

"35 SENELİK EMEK YERLE BİR OLDU"

35 senelik emeğinin yerle bir olduğunu söyleyen Keklik, "Benim ev işte burada. 30-35 senelik bir ailenin emeği yerle bir oldu. Benim tekrardan böyle bir ev yapmaya 35 senelik daha ömrüm de yok, gücüm de yok. Biz köy olarak gurbetçiyiz. Şirketlerde çalışan kıt kanaat geçiren insanlarız. 4-5 aydır oturmaya başlamıştık. Allah nasip etmedi. Çok şükür evimiz yıkılmasına rağmen canımız sağ kaldı. 1 dakikada yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.