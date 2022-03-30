Son dakika: 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son durum

3600 ek göstergede tarih açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz’a kadar çıkaracağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı

3600 ek gösterge konusunda Akbaşoğlu, “Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte iki toplantı gerçekleştirildi. Bu yasal bir çerçeveye teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sözleşmeli personelin durumu alınacak, EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak” diye konuştu.

"1 TEMMUZDA MAAŞ ARTIŞI SÖZ KONUSU OLACAK"

Asgari ücret konusunda Akbaşoğlu, “Yılın ikinci yarısında 1 Temmuz'da maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak kamuoyu ile paylaşılacak. 3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar çıkaracağız” değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2018 YILINDA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergesinin artırılacağını 2018 yılında açıkladı. Ancak, geçen yıla kadar somut adım atılamadı. Ağustos ayındaki kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinde alınan kararın ardından süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından 16 Mart'ta ikinci toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs – haziran ayında TBMM’ye sunulmasını hedeflediklerini belirtmişti

EK GÖSTERGE SİSTEMİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

MEMURSEN, teknik düzeyde gerçekleştirilen ikinci toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin bütün kamu görevlilerini kapsamasını ve tazminat yansıtma oranlarına ilişkin adaletsizliğin giderilmesini istedi.

İkinci toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir." ifadelerini kullandı

Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın,

"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.