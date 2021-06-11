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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 4 aydır kayıp olan genç, cinayete kurban gitmiş
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2 çocuk babası 4 aydır kayıptı, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Diyarbakır'da 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Cevat Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Son olarak Mersin'de görülen Demir'in bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti aydınlattı. Üç ilde operasyon düzenleyen ekipler, Mersin'de alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada öldürüldüğü belirlenen Demir'in cansız bedenini boş araziye gömülü buldu

SON DAKİKA: 4 aydır kayıp olan genç, cinayete kurban gitmiş
4 aydır kayıptı, cinayet çıktı!
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İHA

Diyarbakır'da şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki şahsın, Mersin'de alacak-verecek meselesinden çıkan tartışma sonrası öldürülerek boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 14 Şubat tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Cevat Demir'in, son olarak Mersin'e geldiği yönünde bilgi alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kayıp şahsın ailesinin bir televizyon programına katılmasının ardından, programa konuk olan kişilerle de irtibata geçerek ifadelerine başvuran ekipler, şüpheli görülen birçok adreste arama yaptı. Elde edilen tüm bulgular ile kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinde DNA eşleştirmesi de yapılırken, Demir’in hayatta olduğuna dair herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.

Şahsın öldürüldüğünü değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda, tabanca ile öldürülerek merkez Toroslar ilçesindeki Çopurlu Çivi Çukur mevkiinde boş bir araziye gömülen Cevat Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Diyarbakır'da toprağa verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, suçlarını itiraf ettikleri belirtilen M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K. adliyeye sevk edildi. Cinayetin, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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