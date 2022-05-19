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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 4 yaşında çocuk yola fırladı! Bunun adı mucize
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4 yaşında çocuk yola fırladı! Bunun adı mucize!

İstanbul'da, sokakta arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Üzerinden geçen cipin altından şans eseri yara almadan çıkan çocuk panik içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Cipin üstünden geçtiği çocuğun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: 4 yaşında çocuk yola fırladı! Bunun adı mucize
4 yaşında çocuk yola fırladı! Bunun adı mucize!
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İHA

İstanbul'da, önceki gün Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Halil Fener, sokak başında oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmeye çalıştığı sırada yavaş gelen bir cipin çarpmasıyla yere düştü.

SÜRÜCÜ FARK ETMEDİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre araç şoförünün fark etmemesiyle 4 yaşındaki Halil Fener’in üstünden cip geçince küçük çocuk, cipin altında kaldı. Küçük çocuk üzerinden geçen cipin altından yara almadan kurtuldu.

KÜÇÜK ÇOCUĞU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek küçük çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası ölümün teğet geçtiği çocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

MUCİZE KURTULUŞ KAMERAYA YANSIDI

Cipin üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Halil Fener’in, şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun arkadaşlarının yanına gittiği esnada cipin çarpmasıyla cipin üstünden geçtiği, çocuğun ise yara almadan ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak gittiği, çarpan kişinin de panikleyerek çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdüğü görülüyor.

"BİR ŞEY OLMADI ÇOK ŞÜKÜR"

Cipin altında kalan çocuğun dedesi Mehmet Fener, “Çocuk kapıda arkadaşlarıyla oynuyorken karşıdan karşıya geçtiği sırada araba üzerinden geçti. Torunum boşlukta kaldı. Bir şey olmadı çok şükür. Araba hızlı değildi, yavaş gidiyordu. Çok şükür ki hem çocuğumuza hem de çarpan kişiye bir şey olmadı. Allah’u Teala kötü kazalar vermesin” dedi.

"ÇOCUKLARIN YANINA GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ"

Amca Hüseyin Fener ise “Çocuk orada oynarken araç geliyor. Tabii çocuk farkında değil, bir anda karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Durumu iyi, görüntülerde de zaten kamera kayıtları da var. Çarpan arkadaş da inip çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Her hangi bir şeyi yoktu” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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