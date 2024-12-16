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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi

        40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi

        Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen "ÇENGEL-11" operasyonlarında; 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 08:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 08:21
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        40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi.

        Düzenlenen operasyonlar sonucu 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

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