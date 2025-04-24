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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 450 bin hat üzerinden 1,2 milyar dolandırıcılık: 139 gözaltı

        450 bin hat üzerinden 1,2 milyar dolandırıcılık: 139 gözaltı

        Antalya merkezli 13 ilde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşları 1.2 milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:17
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        450 bin hat üzerinden 1,2 milyar dolandırıcılık: 139 gözaltı
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        Antalya merkezli 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 450 bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

        Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşların yaklaşık 1.2 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

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