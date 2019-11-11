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HaberlerGündemSon dakika... 47 gemi 4 bin 700 asker! Dev tatbikat! - Haberler

Son dakika... 47 gemi 4 bin 700 asker! Dev tatbikat!

AA

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl, 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla, 22. kez gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"nda ikinci safhaya geçildi.

Türk savaş gemileri, Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.

ÇOK ULUSLU OLARAK İCRA EDİLİYOR

AA'da yer alan habere göre tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.

Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahı'nın eğitilmesi amaçlanıyor.

ANİ TEHDİTLERE KARŞI MÜDAHALE

Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı. Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı.

TAKİP VE HÜCUM YETENEĞİNİ GELİŞTİRİYOR

Eğitim sahasında mevkisi bilinmeyen denizaltının tespiti rapor edilerek, takip ve hücum edilmesi sağlanıp arama hücum birliği prosedürlerinin uygulanması ve bu kapsamda deniz hava vasıtasının kullanılması gerçekleştirildi.

Tatbikatının ikinci gününde yürütülen faaliyetleri Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Barbaros gemisinde, Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ise TCG Sancaktar gemisinde takip ediyor.

 

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