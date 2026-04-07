59 ilde narkotik operasyonu: 529 gözaltı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bizzat takip ettiği Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda; 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 1 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. 529 şüpheli gözaltına alındı, 129'u tutuklandı.
Giriş: 07.04.2026 - 12:51
