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DHA

Bursa'da 6 kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. DHA'da yer alan habere göre iddianamede, tutuklu 3 sanık hakkında `Kasten öldürme´ suçundan her bir sanık için 6´şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin Bursa 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.

Olay, geçen yıl kasım ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kemal Cihat İşcen, Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (57), Bülent D. (45), Ramazan Ç. (49), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Diğerleri ise taburcu edildi.