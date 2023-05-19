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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 6 kişinin öldüğü sahte içki faciasında iddianame hazırlandı!
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Sahte içkiden 6 ölüme, 18 kez müebbet istendi

Bursa'daki sahte içki faciasında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 6 kişinin ölümüyle ilgili 3 sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan her bir sanık için 6'şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası istendi

Son dakika: 6 kişinin öldüğü sahte içki faciasında iddianame hazırlandı!
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DHA

Bursa'da 6 kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

DHA'da yer alan habere göre iddianamede, tutuklu 3 sanık hakkında `Kasten öldürme´ suçundan her bir sanık için 6´şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin Bursa 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.

Olay, geçen yıl kasım ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kemal Cihat İşcen, Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (57), Bülent D. (45), Ramazan Ç. (49), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Diğerleri ise taburcu edildi.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir´den Bursa´ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce (44), Bursa´da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşcen´in ağabeyi Kemal Cihat İşcen (52), tutuklandı.

SORUŞTURMA 6 AYDA TAMAMLANDI

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen 6 aylık soruşturma tamamlanarak 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında `Kasten öldürme´ suçundan, her bir sanık için 6´şar kez olmak üzere toplam 18 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanıklar, iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Bursa 9'uncu Ağır ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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