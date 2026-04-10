        Bakanlık açıkladı! Araması bulunan 61 suçlu Türkiye'ye getirildi

        Bakanlık açıkladı! Araması bulunan 61 suçlu Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Kırmızı bültenle aradığımız 16, Ulusal seviyede aradığımız 45 suçlu olmak üzere toplam 61 suçlu ülkemize geri getirildi." denildi

        Giriş: 10.04.2026 - 15:04 Güncelleme:
        61 suçlu Türkiye'ye getirildi

        Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 kişi olmak üzere, toplam 61 suçlu Türkiye'ye getirildi.

        İçişleri Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan 61 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

        Bu kapsamda, Gürcistan’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8, ulusal seviyede aranan 42 olmak üzere toplam 50; Almanya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4; Yunanistan’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 3; Polonya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Portekiz’den kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Birleşik Arap Emirlikleri’nden ulusal seviyede aranan 1 ve Bulgaristan’dan ulusal seviyede aranan 1 suçlu olmak üzere; toplamda kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 kişi yakalandı.

        Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:

        "Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, terör örgütü üyeliği ve benzeri birçok suç."

        Açıklamada, "Yakalanan şahıslar, ilgili ülkelerde yürütülen adli ve idari süreçlerin ardından ülkemize iade edilmiş veya sınır dışı edilerek ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilmiştir. Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

