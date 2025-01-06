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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 7 ilde 1713 şüpheli yakalandı

        7 ilde 1713 şüpheli yakalandı

        7 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-5' operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 08:10 Güncelleme: 06.01.2025 - 08:25
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        7 ilde 1713 şüpheli yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek zehir taciri bin 713 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 Milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydederek zehir taciri bin 713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Zonguldak, Antalya, Hatay, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Muğla, Aydın, Osmaniye, Rize, Çorum, Yozgat, Kilis, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Çanakkale, Karaman, Kırklareli, Afyonkarahisar, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kütahya, Adıyaman, Çankırı, Hakkâri, Ağrı, Burdur, Siirt, Yalova, Amasya, Giresun, Tokat, Bolu, Mardin, Bartın, Iğdır, Kars, Muş, Sinop, Ordu, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Batman, Bingöl, Kastamonu, Şırnak, Artvin, Bilecik, Bitlis, Karabük ve Uşak’ta düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce 281 kg metamfetamin, 101 bin 640 adet uyuşturucu hap, 7 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı.

        Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce 97 kg uyuşturucu madde, 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı.

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce 62 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

        Van İl Emniyet Müdürlüğünce 37 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

        Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünce 16 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

        Muş İl Emniyet Müdürlüğünce 16 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce 19 kg skunk, 6 kg metamfetamin, 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 8 şüpheli yakalandı.

        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 10 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

        Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce 10 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı.

        Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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