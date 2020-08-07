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7 yaşındaki Cebrail demir kapı kurbanı!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Abdullah Cebrail Erbay, hayatını kaybetti. Tatil için İncesu'ya ailesiyle birlikte geldiği öğrenilen küçük çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi

Demir kapı can aldı
DHA

Kayseri'de, dün akşam saatlerinde, İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi´nde yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Abdullah Cebrail Erbay, tatil için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Erbay, müstakil evin bahçesinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynarken, kapı üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kapının altında kalan Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi için ambulansla İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Abdullah Cebrail Erbay'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kızılören Mahallesi'nde toprağa verildi.

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