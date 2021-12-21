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8 bilezik için komşusunu benzinle yakmıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Bağcılar'da, komşusu Gülcemal Çoşar'ı (71) kolundaki 8 tane bileziği almak için yakarak ölümüne neden olan kreş öğretmeni Gözde Aytar (34) hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianame tamamlandı.

İLK OLARAK TÜLBENTLE BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

DHA'da yer alan habere göre Gözde Aytar'ın, maktule Gülcemal Çoşar'ın evine, fatura götürmek bahanesiyle ara ara girdiği kaydedildi. Olay günü şüphelinin maktulün kolundaki bilezikleri almak için eve girdiği, ilk etapta maktulü tülbentle boğmaya çalıştığı ve kolundaki bilezikleri zorla aldığı belirtildi.

YANAR VAZİYETTE ORADA BIRAKMIŞ

Şüphelinin bilezikleri aldıktan sonra yanıcı madde dökerek Gülcemal Çoşar'ı ateşe verdiği ve yanar vaziyette bırakarak bileziklerle olay yerini terk ettiği belirtildi.

BİLEZİKLER ARAZİDE POŞETTE BULUNDU

Yapılan aramalarda bileziklerin olay sonrasında boş bir arazide poşet içerisinde bulunduğu da kaydedildi. Gözde Aytar ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Gülcemal Çoşar'ı yakmadığı ve bilezikleri yağmalamadığını savundu.

"İÇERİDEN İNİLDİ SESLERİ DUYDUM"

Tanık olarak beyanlarına başvurulan M.Ö., "Akşam iftara yarım saat kala eşimin amcasının oğlu telefonundan aradı. Eşime 'evde bir sıkıntı olmuş haberiniz var mı, bir kontrol edin' dedi. Eşim ile aynı zamanda uzaktan akrabamız olan Gülcemal Coşar'ın kapısına gittik. Kapıyı çaldık ancak ses gelmedi sonra kapıyı yumruklamaya başladım. Kapı yumruklamam ile içeriden inilti sesi duydum.

"KURTARIN BENİ" DİYE BAĞIRMIŞ

Bu seslerden bir iki dakika sonra normal sese döndü. İçeriden 'kurtarın beni' şeklinde bağırma sesi duydum. Telefonla Gülcemal'in oğlu İbrahim'e haber verdim. Kapıyı kırmak istedim ancak İbrahim 'yakındayım geliyorum iki dakikaya oradayım' dedi.

"KULAĞINDAN KAN AKIYORDU"

İbrahim gelerek kapıyı anahtarla açtı. Önce İbrahim'in içeri girdi görüntüyü görünce bir anda şoka girdi. Arkasından içeriye ben girdim. Peşimden eşim içeriye girdi Gülcemal'in yatar vaziyetteydi kulağından kan akıyordu.

"GÖZDE YAPTI OĞLUM, ALTINLARIM"

Oğlu İbrahim Gülcemal'e 'sana ne oldu bu halin ney, kim yapı' şeklinde sordu. Gülcemal ise 'Gözde yaptı oğlum' şeklinde karşılık verdi. Oğlu İbrahim'in tekrar 'sana bunu neden yaptı' şeklinde sordu. Gülcemal kolunu göstererek 'altınlarım' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

AĞIR MÜEBBET VE 15 YIL HAPİS İSTENDİ

Kreş öğretmeni Gözde Aytar hakkında "yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Gözde Aytar'ın ayrıca "yağma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.