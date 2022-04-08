AB'den Ruslara kripto para yaptırımı

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Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında kripto cüzdanları hedef alan yeni bir adım attı.

Rusların yurtdışına para taşımasına izin verebilecek potansiyel açıkları engellemek isteyen AB, beşinci yaptırım paketi kapsamında kripto cüzdanlarını, paraları ve kripto işlemlere imkân veren bankalar ile vakıfları hedef aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Birlik, AB merkezli kripto borsalarının hedeflenen kişilerden işlemleri yasaklasa da bazı boşlukların kaldığına dair endişeler devam ediyordu.

AB, bugünkü kararıyla birlikte yasağı kripto cüzdanlarına para yatırma doğrultusunda genişlettiğini açıkladı.

Kripto cüzdanlar, bireylerin kripto para birimlerine erişmelerini sağlayan şifreyi güvenli tutmalarının yanı sıra Bitcoin vb. gibi kripto paraların transferlerine ve harcanmasına da olanak tanıyor.

AB ayrıca, AB üye ülkelerine ait para, hisse ve menkul kıymetlerin Rusya ve Beyaz Rusya'ya satışını da yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'üne sahip olan VTB de dahil olmak üzere dört Rus bankasına tam işlem yasağı getirildi.

SWIFT erişiminden çıkarılan Rus bankalarının AB pazarlarına işlem yapmasını tamamen kesmek varlıkların dondurulacağı da bildirildi. Son olarak, varlıklarını AB içerisinde saklamak isteyen varlıklı Ruslara vakıflar hakkında tavsiye yasağı da getirildi.