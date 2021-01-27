Biden Floyd'u unutmadı: Irk eşitliği kararnameleri! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da "ırk eşitliğine" ilişkin 4 kararname için Beyaz Saray'da bir imza töreni düzenledi.

Kararnameleri imzalamadan önce yaptığı konuşmada Biden, 25 Mayıs'ta Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine ilişkin, "Floyd'un öldürülmesi milyonlarca Amerikalının gözünü açtı. Dünya genelinde de milyonlarca insan, Amerikalıların adalet çağrısına katıldı. Bunu unutamayız." ifadelerini kullandı.

Biden, ülkede sistematik ırkçılığın ve beyaz ırkçılığın önemli sorunlar haline geldiğini vurgulayarak, "Şimdi harekete geçme zamanı." çağrısında bulundu.

"BU ADALETİN BOYNUNDAKİ BİR DİZDİ VE UNUTULMAYACAKTI"

Floyd'un gözaltına alındığı anlara ait görüntülerin ABD vatandaşlarının ve dünya çapında birçok kişinin tepkisini çektiğini belirten Biden, "George Floyd’un hayatına mal olan bu 8 dakika 46 saniye, milyonlarca Amerikalının ve dünya çapında milyonlarca insanın gözünü açtı. Bu adaletin boynundaki bir dizdi ve unutulmayacaktı" dedi.

"IRK EŞİTLİĞİ" KARARNAMELERİ

Biden, konuşmasının ardından salonda hazır duran masaya geçerek "ırk eşitliği" temalı 4 kararnameyi imzaladı.

Kararnamelerden birinde, Konut ve Şehirsel Kalkınma Bakanlığına federal konut sistemindeki ayrımcı politikaları kaldırma emri verirken, Adalet Bakanlığına da özel hapishanelerle yapılan sözleşmeleri yenilememe talimatı veriliyor.

Amerikan yerlisi toplumlarla da ilişkilerin geliştirilmesine yönelik de bir kararname imzalayan Biden, Asya kökenli Amerikalılara yönelik yabancı düşmanlığı ile mücadele için de bir kararname imzaladı.