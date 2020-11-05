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ABD Başkanı Donald Trump, 14 saat aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oy sayımını durdurun" çağrısında bulundu.

Öte yandan ABD'de çok çekişmeli geçen başkanlık seçimlerinden oy sayımı devam ederken Trump'ın ekibi, yarışın küçük farklarla sürdüğü Nevada'daki sayım için dava açacağını duyurdu.

AP projeksiyonuna göre Demokrat aday Joe Biden şu ana kadar 264 delege, Cumhuriyetçi Donald Trump ise 214 delege kazandı. Yarışı 270 delegeye ulaşan adayın kazacak. 6 delegeye sahip Nevada eyaletini Biden'ın kazanırsa, Biden başkanlık seçimlerini kazanan isim olacak.

Trump'ın ekibi Biden'ın seçimi kazanması için kritik öneme sahip Nevada eyaletinde harekete geçti. Ekip, yarışın küçük farklarla sürdüğü Nevada'daki sayımın durdurulması için dava açacağını duyurdu.

İKİ EYALETTE SAYIMIN DURDURULMASI TALEBİ

Trump'ın kampanya ekibi, Michigan'da oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. Mahkemeye başvuru gerekçesi olarak, Trump kampanya ekibinin eyaletteki sayım merkezlerine anlamlı bir erişim sağlayamadığı ifade edildi.

Trump kampanyası ayrıca Demokrat gözlemcilerin sandık başındaki Cumhuriyetçilerden oy sayma işlemlerini gizlediklerini iddia ederek Pennsylvania'da oy sayımının durdurulması için dava açtı.

TRUMP'IN EKİBİ PENNSYLVANIA'DA ZAFER İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını ilan etti.

Gazetecilere yaptığı açıklama yapan Stepien, Trump’ın Pensilvanya eyaletinde 2016’dan daha büyük bir performans gösterdiğini ve oylarının halen yükseldiğini söyledi.

Stepien, "Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor." yorumunu yaptı.