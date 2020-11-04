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Amerikalılar sandık başına giderken, dünyanın dört bir yanındaki liderler hassas bir soruyla karşı karşıya. Özellikle çekişmeli sonuç riski göz önüne alındığında, nihai kazananı ne zaman tebrik edilmeli?

Bir yanda halkın iradesi söz konusu iken, diğer tarafta asıl kazananın kim olduğuna Seçici Kurul karar verecek. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump posta yoluyla oy kullanmanın sahtekarlığa yol açacağını da defalarca iddia etti ve Yargıtay'ın kazananı ilan etmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Avrupalı ​​bir liderin dış politika danışmanı, "Böylesine önemli bir müttefiki bir an önce tebrik etmek istiyorsunuz. Ama bu sefer riskli. Yanlış anlaşılmamak için erken hareket etmemek gerekiyor" dedi.

Dış politika danışmanları, Almanya, Fransa, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya'daki dahil olmak üzere bir dizi liderin George W. Bush'a tebrikler gönderdiği 2000 yılındaki ABD seçimini hatırlatıyor. ABD televizyon kanalları George W. Bush'u kazanan ilan etmişti. Ancak seçimden beş hafta sonrasına kadar Al Gore ve Bush'un oyları sayılmaya devam edilmişti.

Trump ve Hillary Clinton arasındaki 2016 seçiminde de benzer şekilde bir sonuç vardı. Clinton halk oylarını kazandı, ancak Trump Seçici Kurul'un desteğini almıştı.

Avrupa Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker, bu yıl çok erken tebrikler göndermenin kritik olduğunu söyledi.

Juncker verdiği röportajda, Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu belirterek, dikkatli bir şekilde tebriklerin iletilmesi gerektiğini söyledi.

Başka bir Avrupalı ​​liderin baş danışmanı durumu "karmaşık ve hassas" olarak nitelendirerek , "Sonucun ne kadar net olduğuna ve her iki adayın da bunu kabul edip etmediğine bağlı" Her ikisi de zafer iddia edebilir" dedi.

Ayrıca başka bir diplomatik muammayı da dile getirdi, "Biden kazanırsa, Trump'ı kutlamak ne kadar akıllıca? Sonuçta Trump, 20 Ocak'a kadar başkanlığını sürdürecek; saygı göstermek akıllıca olacaktır." dedi.