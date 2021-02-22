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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti! - Haberler
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ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti!

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 573 artışla 28 milyon 707 bin 292'ye yükseldi.

SON DAKİKA: ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti! - Haberler
ABD'de korona ölümleri 500 bini geçti!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 573 artışla 28 milyon 707 bin 292'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 899 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 346 milyon 951 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 28 milyon 78 bin 822, hayatını kaybedenlerin sayısı 497 bin 670 olarak tespit edildi.

"ÜLKEDEKİ YIKIMIN TAMAMINI GÖSTERİYOR"

New York Times gazetesi pazar günü, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölümlerin 500 bine yaklaştığını gösteren bir grafik paylaşarak bunu kapağına taşıdı.

Grafiğe ilişkin "Tek noktayla başladı. Sonra neredeyse yarım milyona çıktı. Pazar gününün ön sayfasındaki grafik, koronavirüsün ülkedeki yıkımının tamamını gösteriyor" ifadelerini kullanıldı.

Haberde, "Grafik, uzaktan gri bir bulanıklık gibi durduğu ancak yakından çok daha karanlık bir şeyi gösteriyor: Her biri Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse karşı kaybedilen tek bir hayatı temsil eden 500 bine yakın nokta. Bu 12 aya yakın bir zamanda ulusun ulaştığı şaşırtıcı bir dönüm noktasına işaret ediyor." açıklamasında bulunuldu.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM KALİFORNİYA'DA

"Worldometers" internet sitesine göre, Kaliforniya 3 milyon 512 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 863 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 49 bin 108 ölümle Kalifoniya birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 996 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 139 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 74 milyon 979 bini, aşı yaptıranların da 61 milyon 289 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 42 milyon 809 binden fazla kişiye ilk doz, 17 milyon 895 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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