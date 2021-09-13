Kedi tribünde asılı kaldı, taraftarlar kurtardı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı
ABONE OL

ABD'de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı

ABD'de bir stadyumun üst tribününde asılı kalan kedi taraftarlarca bayrak açılarak kurtarılırken, kedinin kurtulması sevinçle karşılandı.

SON DAKİKA: ABD'de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı
Kedi tribünde asılı kaldı, taraftarlar kurtardı!
0:00 / 0:00
İHA

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu yürekleri ağıza getiren bir olaya sahne oldu.

Futbol maçı oynandığı sırada stadyuma giren bir kedi üst tribünde asılı kaldı. Tribüne tutunmaya çalışan kedi çırpınmaya başladı ancak kendini kurtaramadı.

Kedinin düşeceğini fark eden taraftarlar olaya müdahale etti. Taraftarlar, aşağıya bayrak açarken, kedi tam da bayrağın üzerine düştü.

Kedinin kurtulması sevinç çığlıklarıyla karşılanırken, kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahadaki gerçekler: "Son üç hafta içinde kadınlar kademeli olarak kamusal alandan dışlandı"
DÜNYA BM: Taliban "verdiği sözleri" tutmadı
SON DAKİKA: Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi: 7 saat sürdü!
DÜNYA Astronotların uzay yürüyüşü 7 saat sürdü!
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı dava 3 ay aradan sonra yeniden başladı
DÜNYA Netanyahu'nun davası yeniden başladı
SON DAKİKA: Hindistan'da 4 katlı bina çöktü
DÜNYA Hindistan'da 4 katlı bina çöktü
Reuters: Pakistan ticari yolcu uçağı Kabil'den havalandı
DÜNYA Pakistan ticari yolcu uçağı Kabil'den havalandı
SON DAKİKA HABERLER! Brezilya'da protestocular Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı gösteriler için sokağa çıktı!
DÜNYA Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı ...
Lübnan, IMF'den özel çekme hakkı kapsamında 1 milyar 135 milyon dolar alacak
DÜNYA Lübnan, IMF'den 1 milyar 135 milyon dolar alacak
Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Savunma Bakanlığına ilk kez bir kadını atadı
DÜNYA Tanzanya’da ilk kez bir kadın savunma bakanı görevine ...
SON DAKİKA: Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde deprem
İtalya'da teleferik kazasında kurtulan çocuğun dedesi tarafından İsrail'e "kaçırılması" araştırılıyor
DÜNYA İtalya, teleferik kazasında kurtulan çocuğun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.