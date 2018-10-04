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Son dakika: ABD'den bir yaptırım uyarısı da Hindistan'a

Son dakika haberi... ABD'den Hindistan'a da yaptırım uyarısı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 alması halinde Hindistan'a yaptırım uygulayacağını duyurdu

04.10.2018 - 13:44 | Güncelleme: AA

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söyledi.

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı.

Yeni Delhi ve Kremlin yönetimlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'a bugün başlayacak 2 günlük ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını duyurmaları bekleniyor.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 34 dakika önce
    Amerikanın düşmanı  dostumdur
  • Misafir 41 dakika önce
    :) :)
  • Misafir 44 dakika önce
    hahahahaaahahahahaaa
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