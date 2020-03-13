AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci askeri üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; saldırının "orantılı" ve "savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör grupları ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını durdurmalı. Aki takdirde bunun bedelini bizim istediğimiz yer ve zamanda ödemeye hazır olacaklar." ifadelerine yer verildi.

ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'ın kuzeyindeki Taci üssüne önceki gün 30 roket fırlatılmış 18'i üsse isabet etmişti.

Saldırı sonucunda 2 ABD askeri ile 1 İngiliz vatandaşı ölmüş, 14 asker yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu saldırılara karşılık vermek üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

HAŞDİ ŞABİ MEVZİLERİNE ABD'DEN HAVA SALDIRISI

Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran’a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.

Irak’ta yerel medya tarafından servis edilen haberlere göre, ABD’ye ait uçaklar, Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerde İran’a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Irak Hizbullah grubu da saldırılarda hedef alındı. Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin, Bağdat’ta Taci Askeri Üssü’ne yapılan füzeli saldırı sonrası, İran’a yakın silahlı gruplara yönelik intikam saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.