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Son dakika! ABD'den Rusya'ya çok sert 'füze' tehdidi!

Son dakika! ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Rusya'nın yeni cruise füze sistemini operasyonel hala getirmesi halinde, bu füzeleri imha edeceklerini söyledi. Temsilci, füzelerin Avrupa ve ABD için tehdit oluşturduğunu savundu

02.10.2018 - 16:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nın yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip cruise füzeleriyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı.

Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın masaya oturma ve ihlalleri sonlandırma zamanı geldi" diyen ABD'li diplomat, ABD ve AB ülkelerini vurma kapasitesi olan bu füzelerin operasyonel hale gelmesi durumunda ABD'nin duruma müdahale edeceğini söyledi.

Hutchison, "Gerekirse bu füzeleri imha ederiz" ifadelerini kullandı.

NATO, Rusya'nın kullandığı 9M729 sistemlerinin 1987'de yapılan orta mesafe nükleer güçler anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor. Karadan atılan füzelerin, Rusya'ya çok hızlı bir şekilde Avrupa ülkelerine nükleer saldırı düzenleme imkanı verdiği ifade ediliyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 24 dakika önce
    Japonya'ya 2 nükleer bomba atan abd mi söylüyor bunu?
  • Misafir 31 dakika önce
    imha etmeyenin.. derse ne yapacaksınız? imha etmeyenin.. derse ne yapacaksınız?
  • Misafir 46 dakika önce
    ismi bile güzel Nükleer :Dismi bile güzel Nükleer :D
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