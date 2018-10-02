ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nın yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip cruise füzeleriyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı.

Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın masaya oturma ve ihlalleri sonlandırma zamanı geldi" diyen ABD'li diplomat, ABD ve AB ülkelerini vurma kapasitesi olan bu füzelerin operasyonel hale gelmesi durumunda ABD'nin duruma müdahale edeceğini söyledi.

Hutchison, "Gerekirse bu füzeleri imha ederiz" ifadelerini kullandı.

NATO, Rusya'nın kullandığı 9M729 sistemlerinin 1987'de yapılan orta mesafe nükleer güçler anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor. Karadan atılan füzelerin, Rusya'ya çok hızlı bir şekilde Avrupa ülkelerine nükleer saldırı düzenleme imkanı verdiği ifade ediliyor.

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