AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, liderlere "taahhüt ettikleri ateşkese uymaları" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre Pompeo, iki lidere Dağlık Karabağ sorununa askeri bir çözümün olmadığını vurgulayarak, "Minsk Grubu çatısı altında daha önce taahhüt ettikleri ateşkese uymaları" çağrısında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Açıklamada, "Pompeo, Moskova'da 10 Ekim'de varılan ve 17 Ekim'de Paris'te yeniden tasdik edilen ateşkese tamamen uyulmasının önemine dikkat çekti." ifadesine yer verildi.

ABD yönetimi Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Pompeo, Washington'da 23 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmüş ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında diplomatik çabalara hız vereceklerini dile getirmişti.

26 Ekim'de başlayan insani ateşkes, Ermenistan tarafından kısa süre sonra ihlal edilmişti.