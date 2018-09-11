Bolton, Washington merkezli "Federalist Toplum" isimli sivil toplum kuruluşuna UCM hakkında açıklamalar yapmış, "11 Eylül'ün arifesi bugün ve ABD Başkanı adına şu mesajı vermek isterim ki ne pahasına olursa olsun kendi halkımızı ve müttefiklerimizi bu adil olmayan ve yasa dışı olan mahkemenin kararlarına karşı koruyacağız." ifadesini kullanarak, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerikan vatandaşlarına yönelik kovuşturmalarına devam etmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik ambargolara başlanacağı tehdidinde bulunan ABD yönetimine yanıt geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin tehdidine karşı "İşimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından sorumlu olanları yargılıyor ve ulusal makamların bunu yapamadığı ve yapmadığı durumlarda devreye giriyor.

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