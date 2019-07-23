ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Başkan Trump tarafından aday gösterilen Mark Esper, ABD'nin yeni savunma bakanı seçildi.

ABD Savunma Bakanlığı koltuğu geçtiğimiz Aralık ayında James Mattis'in istifasının ardından boşalmış ve tarihte ilk kez 7 ay boş kalmıştı.

Eski bir asker olan Mark Esper, ABD'nin en büyük üçüncü savunma şirketi olan Raytheon adına lobi faaliyetleri de yürütmüştü. Esper, Raytheon adına çalışmaya başlamadan önce George W.

Bush döneminde Pentagon'da görev almıştı.

ABD Senatosu'nda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların destek verdiği Esper'in savunma bakanlığı 8'e karşı 90 oyla onaylandı.