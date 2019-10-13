ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuzey Suriye'deki bütün ABD askerlerinin güneye gitmelerini ancak ülkeyi terk etmemelerini emrettiğini söyledi.

Esper, ABD'nin CBS kanalında, Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ordusu için "savunulamaz" hale geldiğini söyledi. Esper, bu durumun ABD askerlerinin kuzeyden çekilmesine yol açtığını söyledi. Esper, Trump'un "Suriye'yi tamamen terk etmesi" emrinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Esper, kuzey Suriye'den kaç ABD askerinin ayrılacağı konusunda 1000 civarın olduğunu dile getirdi. ABD Savunma Bakanı ayrıca, SDG'nin Rusya ve Suriye ile anlaşma yolları aradığını iddia etti.