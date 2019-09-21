Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için gideceği New York'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gündemde iklim, çözülebilir kalkınma ve sağlık konuları ağırlıklı olarak yer tutuyor. Bu kapsamda BM tarafından düzenlenen iklim zirvesi ve sürdürme kalkınma zirvesine katılacağım.

BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. New york'ta ayrıca Türkiye, Malezya, Pakistan üçlü zirvesini yapacağız. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz.

2020 Eylül, 2021 Eylül dönemini kapsayacak olacak BM 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim. Sayın Bozkır'ın bu görevi layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

Ayrınca Dünya Başkentlerinde ARa Güler isimli sergiyi, Londra, Kyoto ve Paris'in ardından New Yorkluların beğenisine sunacağız."

Soru-Cevap

(ABD'nin YPG'ye silah sevkiyatı ve güvenli bölge) Öncelikle bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD, bizim malum stratejik ortağımız. MATO'da beraberiz. Bunun dışında da uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bizim bir arzumuz yok. ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim görmemek gibi bir lüksümüz olamaz. Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek apaçık ortadadır. Bakın buraya siz onbinlerce tır buraya mühimmat geliyor dedim Sayın Trump'a. Biz paramızla bu tarz araç gereç alamıyoruz, siz ücretsiz olarak bu terör örgütlerine bu tip destekler veriyorsunuz. Biz El Bab'd 3 bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı duruşumuz olmadığı söylendi. Şu anda DEAŞ yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı, SDG. Bu bir aldatmaca, bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den bir farkı yok. Bir çadır terör örgütü diyebiliriz. Bizim şu anda bu seyahatimizde Trump'la bir görüşmemizin olması söz konusu. Orda da bunları masaya yatıracağız. Tekrar görüşeceğiz. Sayın Trump, Fırat'ın doğusundan ABD'nin çekilmesine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Aylar oldu bu açıklama yapılalı ama uygulamada bu olmadı. El Bab'ta Afrin'de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek, şimdi de özellikle Suriye'nin kuzeyinde derinliği 20 kilometre olabilir, 30 kilometre olabilir, bu derinlikte bölgeyi terör örgütlerinden arındırarak burayı gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor. Buranın sahipleri de yüzde 85-90 oranında Araplardı.

(Patriotlar) Bu konuda Sayın Trump telefon görüşmemizde gündeminizde mi diye sorduğunda, 'Evet' dedim. Bize Patriot noktasında şartlar itibariyle, özellikle ortak üretim, kredi, buna benzer önemli şartlar olacaksa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bunları hallederken, F-35'leri kenara koyabilmemiz mümkün değil. F-35'lerde biz müşteri değiliz, üreticiyiz. Bir kısım parçaları bizde üretiliyor. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama adil değildir.

(BM'nin yapısı) Dünya 5'ten büyüktür konusu bizim için vazgeçilemez bir ön koşuldur. Niçin 5 ülkenin dudakları arasına sıkışsın da, 190-191 ülke oradan çıkacak bir cevabı beklesin. Birçok sorun çözülebiliyor mu? Suriye, Kudüs, Arakan, Keşmir çözülebiliyor mu? Bir İsrail konusunu BM çözememiştir. BM'nin aldığı kararları İsrail kabul etmiyor, bitiyor iş. 1948'teki İsrail'le şimdiki İsrail topraklar olarak aynı İsrail midir? Şimdi de biliyorsunuz, seçimde de durumu kaybetmiş olan zat ne yaptı, Batı Şeria'yla ilgili uyduruk bir kampanya yürüttü, bu kampanyanın da bedeli ortaya çıktı. BM Güvenlik Konseyi'nde bir tanesi savunduğu zaman mesele bitiyor.

(BMGK'daki İdlib vetosu) İdlib tasarısında böyle bir ret bizim aramızdaki görüşmelerde söz konusu değil. Bizim Ankara zirvesinde Sayın Putin, İran, üçlü olarak açıklamamızı yaptık. İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Çin'in bizim zirve açıklamasına aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. ABD'nin ve koalisyonun da buraya aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum.

(Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili iddialar) Size çok açık bir şey söyleyeceğim. Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş bir siyasidir. Türkiye'nin cumhurbaşkanı buranın bir satın alma veya satma gibi bir şey olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu önce gerçekten Arifiye satılmış mı satılmamış mı ispat etmesi lazım. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 50 milyon dolar buranın bakımıyla ilgili. 25 yıl süreyle buraya kiralanmıştır. Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz ne kazanır, buna bakarak yaparız. Buradan n eişçi ne memur çıkarılmıştır. Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlarla bina etmiştir. Aynı zat, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda belediyelerden kimse çıkarılmayacak demedi mi? Şimdi tüm belediyelerde işçiler kapıya konuyor, bunlarla ilgili Fox bir haber yapıyor mu? Murdoch burayı sattı dedik herhalde buranın havası değişir ama hiçbir şey değişmedi. Önce Fox'un bu yayın politikasını değiştirmesi lazım.

(Sigara yasağının genişletilmesi) Ben şimdi bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret edip, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şöfor de içemeyecek arka da oturan da içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Gençlik yıllarımda top oynadığım kulübün tavanı dumandan kızarırdı. Kim bunlar, sporcu. Biz de geçer arkada bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun Batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Şu anda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'yla çalışma yürütüyor. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideğiz. Ben hala paket toplamayı bırakmadım yalnız onu söyleyeyim. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Nargile, sigaradan daha zararlıdır.

(Diyarbakır'daki anneler) Bugün itibariyle 44-45 aile orada. Bu mücadele ucu açık bir mücadele. Zaman zaman bazı tehditler var biliyorsunuz. İstihbarat bu tehditleri yapanları alıyor. Dün bir tanesi alındı. Tehdit edilen de terör örgütünün elinden kaçıp, kurtarılan bir bayan. Bu aslında bir ilk ve bir çıkıştır. Bunun burda kalması mümkün değildir. Şurada birkaç gün içerisinde 15 kişi terör örgütünden etkisiz hale getirildi. Biz bunun üstüne gideceğiz.