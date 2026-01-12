Adana'da bir depoya yapılan baskında 400 bin kaçak makaron, 300 bin kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 adet kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda kaçak tütün mamulleri olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, depoya baskın yaptı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında kaçak ürünleri sahipleri olduğu değerlendirilen A.T. ve A.D. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 400 bin adet kaçak makaron, 300 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ve bin 720 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.