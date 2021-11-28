Adana'da komşu katliamı! 3 kişi öldürüldü 0:00 / 0:00

AA

Olayda Hacı Acar (36) ve kardeşi Kemal Acar (25), arkadaşları Cumali Can Ördek (32) ile evlerinin bahçesinde bulundukları sırada, yanlarına komşusu M.E.Ç. (46) ve oğlu A.Ç. (20) geldi.

Öldürülen Hacı Acar

AA'da yer alan habere göre, taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla ateş açılması üzerine Acar kardeşler ve Ördek yaralandı.

Öldürülen Kemal Acar

Şüpheli baba oğul ise olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.