Adana'da korkunç olay! 17 yaşında baba katili!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da 17 yaşındaki babasını katletti! - Haberler
ABONE OL

Adana'da korkunç olay! 17 yaşında baba katili!

Son dakika haberine göre Adana'da Mustafa A., üç çocuğuyla tartıştığı sırada en küçük oğlu M.A.A. (17) tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa A., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.A.A.'nın yanı sıra, tartışma sırasında yanında olan iki ağabeyi ve kuzeni tutuklandı

Son dakika: Adana'da 17 yaşındaki babasını katletti! - Haberler
Adana'da korkunç olay! 17 yaşında baba katili!
0:00 / 0:00
DHA

Son dakika haberler... Adana'da, 17 Mart günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı.

MADDİ NEDENLERLE TARTIŞTILAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.´nın ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.´yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu.

SİLAH ÇEKEN BABAYI KÜÇÜK OĞLU VURDU

Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A., kardeşi M.A.A.´ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Mustafa A., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, PİŞMANIM"

Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.´nın Çocuk Şube Müdürlüğü´nde verdiği ifadesinde, "Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak ve ilk sahur ne zaman? 2022 Ramazan ayına kaç gün kaldı?
GÜNDEM Ramazan ayı yaklaşıyor! İlk oruç...
AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve bugün mü açıklanır? 2022 Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı
GÜNDEM AÖL sınav sonuçları sorgulama...
AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022: Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL sınav sonuçları MEB sorgulama sayfası
GÜNDEM Gözler MEB'de! AÖL sınav sonuçları...
PTT PERSONEL ALIM İLANI 2022 | PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarihleri belli oldu mu, şartları nedir ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alım tarihi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru İŞKUR ve ÖSYM sayfası ile nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuru şartları neler, başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli alınıyor!
Bekçi alımı başvuru tarihleri 2022: EGM PA bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler ve başvuru tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM Bekçi alımı ne zaman?
MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta 2022? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün 2022?
Ramazan İmsakiye iftar sahur vakti saatleri 2022: Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon, İstanbul İmsakiye ve il il iftar sahur vakti saatleri
GÜNDEM Ramazan İmsakiye 2022: İl İl iftar vakti
AYEDAŞ-BEDAŞ 22 Mart kesinti sorgula: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEM 22 Mart AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintileri
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Mart su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler?
GÜNDEM 22 Mart İstanbul su kesintileri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.