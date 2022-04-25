Son dakika: Adana'da kan donduran cinayet! Nehirde kafatası ve kemik parçaları... - Haberler

Adana'da korkunç olay! Nehirde kafatası! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesinde meydana geldi.

KIYIDA KAFATASI GÖRDÜLER

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre mahallede Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu.

DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER

Vatandaşlar hemen 112’yi arayarak durumu bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi.

KEMİK PARÇALARI DA BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı.

Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu.

İNCELEMEK ÜZERE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Son dakika haberine göre bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.