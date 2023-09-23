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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da "Şirinler" çetesine operasyonda 8 tutuklama

        Adana'da "Şirinler" çetesine operasyonda 8 tutuklama

        Adana'da "Şirinler" adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:08
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        "Şirinler" çetesine operasyon! 8 tutuklama
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte "Şirinler" çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.

        Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

        20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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